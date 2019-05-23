Политика

НАТО потребовало от России покинуть КрымГазета.Ru 00:26

Глава комитета подчеркнул, что НАТО "не признает и не будет признавать" присоединение Крыма к России. Он напомнил, что в НАТО присоединение полуострова рассматривают как "незаконную и нелегитимную аннексию". "Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым", - сказал Пич.
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Сергей Цеков
Это абсолютно исключено. Войска, которые находятся на территории Крыма, подразделения армии нашей страны, обеспечивают полную и эффективную защиту региона и его населения.
— Сергей Цеков, украинский политикТелеканал 360° 01:32

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В НАТО сделали заявление по Крыму

РИА Новости Крым00:23

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Газета.Ru00:26

Пользователи соцсетей посмеялись над требованием НАТО вывести российские войска из Крыма. «Куда? В Европу?»

URA.Ru00:52

НАТО потребовало от России уйти из Крыма

РБКвчера в 23:28

В Крыму ответили на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

РИА Новости00:57

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

RT на русскомвчера в 20:14

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Krym.Newsвчера в 22:43
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Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Обновлено в 01:21
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество

Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:58
Наука

Российские ученые доказали, что «программа старения» существует

Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титул

Может быть, Ливерпуль будет доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю Арсеналу всего наилучшего, чтобы выиграть титул.
Обновлено в 01:18
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено вчера в 20:29
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 07:05
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗа

Издание «За рулём» представило девять самых интересных модификации на базе «Патриота» и «Пикапа».
Обновлено в 02:00
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Экономика

ЦБ запретит билеты «банка приколов»

Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Путешествия

Кризис или возрождение: как в Крыму относятся к растущему потоку туристов

В следующем году с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту эксперты предрекают и вовсе туристический бум — рост потока отдыхающих на 30-40%, а в перспективе — до 10 миллионов в год.
Обновлено в 02:03
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:13
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено вчера в 02:39
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Космос

Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

Сергей Фургал обсудил планы по модернизации 11-й горбольницы Хабаровска

Накануне Сергей Фургал побывал в 11-й городской клинической больнице Хабаровска.
Обновлено в 02:00
Космос

«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок

Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Технологии

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами

Обновлено вчера в 11:10
Экономика

«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
Обновлено в 02:07
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