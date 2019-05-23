Политика
НАТО потребовало от России покинуть КрымГазета.Ru 00:26
Глава комитета подчеркнул, что НАТО "не признает и не будет признавать" присоединение Крыма к России. Он напомнил, что в НАТО присоединение полуострова рассматривают как "незаконную и нелегитимную аннексию". "Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым", - сказал Пич.
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Это абсолютно исключено. Войска, которые находятся на территории Крыма, подразделения армии нашей страны, обеспечивают полную и эффективную защиту региона и его населения.
— Сергей Цеков, украинский политикТелеканал 360° 01:32
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Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Обновлено в 01:21
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество
Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:58
Наука
Российские ученые доказали, что «программа старения» существует
Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титул
Может быть, Ливерпуль будет доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю Арсеналу всего наилучшего, чтобы выиграть титул.
Обновлено в 01:18
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено вчера в 20:29
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 07:05
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗа
Издание «За рулём» представило девять самых интересных модификации на базе «Патриота» и «Пикапа».
Обновлено в 02:00
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Экономика
ЦБ запретит билеты «банка приколов»
Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Путешествия
Кризис или возрождение: как в Крыму относятся к растущему потоку туристов
В следующем году с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту эксперты предрекают и вовсе туристический бум — рост потока отдыхающих на 30-40%, а в перспективе — до 10 миллионов в год.
Обновлено в 02:03
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:13
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено вчера в 02:39
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Сергей Фургал обсудил планы по модернизации 11-й горбольницы Хабаровска
Накануне Сергей Фургал побывал в 11-й городской клинической больнице Хабаровска.
Обновлено в 02:00
Космос
«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
Обновлено в 02:07