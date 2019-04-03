Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливеРоссийская газета 20:58
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив. Организация отправит в Черное море большое число своих кораблей.
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