Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия 07:02

с чего всё началось

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Происшествия Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

Происшествия Как многодетная мать терроризировала Омск Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.

Происшествия Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Игры Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.

Политика Евросоюз отказался сдвигать Brexit В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.

Общество Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.

Наука Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что ее чаще всего критикуют хейтеры Пару минут назад Ксения опубликовала в своем микроблоге в Instagram список наиболее часто встречающихся негативных комментариев в ее адрес, тем самым высмеяв своих хейтеров.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Армия и оружие Первая репетиция парада Победы началась в Алабино В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Авто Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Машина допущена к серийному производству. Презентация нового автомобиля должна пройти в Москве 11 апреля.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Происшествия В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Шоу-бизнес Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.

Политика США нашли, кому еще можно впарить американское оружие Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.

Общество Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Армия и оружие Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.

Авто Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.

Кино В сети запустили реалити-шоу о просмотре «Игры престолов» Главный герой заперт в стеклянном кубе в киноцентре «Октябрь». В течение дня он должен смотреть по одному сезону сериала «Игра престолов».