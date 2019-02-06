НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянсТАСС вчера в 16:04

Послы 29 стран НАТО и Македонии в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета подпишут протокол о вступлении Македонии в альянс в присутствии главы македонского МИД Николы Димитрова.

НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс

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