Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету ШойгуГазета.Ru 13 августа в 13:08
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
По данным газеты, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.ТК Звездавчера в 01:26
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Минобороны Испании подтвердило, что их истребитель сблизился с самолетом Шойгу
Коммерсантъвчера в 06:47
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Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
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Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
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Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
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Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
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Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
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Происшествия
В Кирове зарезали двухлетнего мальчика
В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".
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Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу
Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Футбол
Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»
В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
Обновлено в 02:46
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Политика
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
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Здоровье
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Как сообщает издание «Самтулана», всемирно известный врач Уильям Ли составил список продуктов, которые помогают побороть рак.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе
Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.
Обновлено в 01:36
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13