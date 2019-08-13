Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету ШойгуГазета.Ru 13 августа в 13:08

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
По данным газеты
, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.
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Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании

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Интерфакс13 августа в 13:59
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
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Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
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Происшествия

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В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".
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Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

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Обновлено вчера в 16:40
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Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу

Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

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Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу

Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Футбол

Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»

В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
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Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

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Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Общество

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Политика

Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге

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Происшествия

В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе

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Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
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На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
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