Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом передает РИА "Новости".

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

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