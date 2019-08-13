Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету ШойгуВедомости 13 августа в 09:46

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России. Об этом также сообщило агентство ТАСС, чей корреспондент находился на российском борту.
Читать в источнике
Комментировать637
с чего всё началось
По данным газеты
, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.
ТК Звездавчера в 01:26

Подробнее о событии

Минобороны Испании подтвердило, что их истребитель сблизился с самолетом Шойгу

Коммерсантъвчера в 06:47

СМИ рассказали подробности о приблизившемся к самолёту Шойгу F-18

RT на русскомвчера в 02:14

СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

РБКвчера в 03:06

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО

ТК Звездавчера в 01:26

Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании

ТАССвчера в 02:43

СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу

РИА Новостивчера в 00:12

Что произошло за день: вторник, 13 августа

Интерфакс13 августа в 13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Происшествия

Момент столкновения А321 с птицами попал на видео

Обновлено в 04:25
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Авто

Chevrolet представил обновленный Chevrolet Cruze

Обновлено вчера в 14:32
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Политика

В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб

Обновлено в 04:53
Политика

Путин поздравил Индию с Днём независимости

Обновлено в 03:25
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма

На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено вчера в 07:51
Транспорт

Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер

В документе говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».
Обновлено в 03:58
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»

Обновлено в 02:18
Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия

СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».
Обновлено в 01:34
Интернет

В «Одноклассниках» стало возможно добавлять друзей по фотографии

Обновлено в 02:00
Происшествия

Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»

15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Технологии

Сточные воды в Петербурге начнут очищать ультрафиолетом

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Севший в поле самолет A321 попадал в аварию в Казани

Обновлено в 04:12
Общество

В России призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда предложение перевести российских граждан на четырехдневную рабочую неделю с обязательным сохранением прежнего размера зарплаты.
Обновлено 13 августа в 04:27
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту

По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

OPPO выпустит смартфон будущего для россиян

Обновлено в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное