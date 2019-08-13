Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету ШойгуВедомости 13 августа в 09:46
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России. Об этом также сообщило агентство ТАСС, чей корреспондент находился на российском борту.
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с чего всё началось
По данным газеты, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.ТК Звездавчера в 01:26
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Минобороны Испании подтвердило, что их истребитель сблизился с самолетом Шойгу
Коммерсантъвчера в 06:47
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