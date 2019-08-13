с чего всё началось

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России. Об этом также сообщило агентство ТАСС, чей корреспондент находился на российском борту.

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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