Армия и оружие
Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТОLenta.ru 22:43
Альянс не знал о том, кто находился на борту российского воздушного судна. 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота.
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