с чего всё началось

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет» Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие «Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану Азербайджан не сможет получить береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал-Э" из-за позиции Министерства обороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит» Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие Из зон деэскалации в Сирии вывели более 230 тысяч человек В Сирии в ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Армия и оружие Армия и оружие Командира эскадрильи B-52 уволили за непристойную траекторию полета

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.

Армия и оружие Армия и оружие «Соколы России» покажут фигуры высшего пилотажа под Владивостоком Во Владивостоке в пятницу во время торжественных мероприятий, посвященных столетию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выступит группа высшего пилотажа «Соколы России».

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» и БДК «Иван Грен» приняли в состав ВМФ Фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" приняты в состав ВМФ РФ в 2018 году, до конца года ожидается поступление еще 13 кораблей и катеров, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшее оружие РФ спасает США от гибели ― эксперт «Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара», ― подчеркнул Сивков.

Армия и оружие Армия и оружие Эстонская армия перевооружается на американские винтовки Эстонская армия будет перевооружена на американские автоматические винтовки.

Армия и оружие Армия и оружие Количество «ударных» подразделений ЦВО увеличилось на 60% в 2018 году Количество подразделений, которым по итогам боевой подготовки Центрального военного округа за 2018 учебный год присвоено почетное звание "Ударное", увеличилось на 60%, сообщил в среду временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов.

Армия и оружие Армия и оружие Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США «Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.