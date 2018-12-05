с чего всё началось

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела испытания ракет на Черном море Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.

Армия и оружие Армия и оружие В Кронштадте планируют развивать кластер ВМФ Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на выездном расширенном совещании о создании учебно-научной базы ВМФ Кронштадте.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет» Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.

Армия и оружие Армия и оружие Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

Армия и оружие Армия и оружие В командовании Военно-воздушных сил ВКС подвели итоги за 2018 год Основные усилия в подготовке Военно-воздушных сил ВКС в 2018 учебном году были сосредоточены на поддержании достигнутого уровня и летной натренированности экипажей к выполнению задач по предназначению, подготовке молодых экипажей к боевым действиям одиночно днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и повышении квалификационных категорий летного состава.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова назвала военное положение ширмой для провокации в Донбассе Киев, вводя военное положение, камуфлирует новую военную провокацию в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД РФ прокомментировали израильскую операцию на границе с Ливаном Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве прокомментировала проводимую Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операцию «Северный щит», направленную на обнаружение и дальнейшую нейтрализацию туннелей военизированной группировки «Хизбалла» около границ Ливана.

Армия и оружие Армия и оружие Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.

Армия и оружие Армия и оружие Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «Бал» Азербайджан не сможет закупить у России «Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал».

Армия и оружие Армия и оружие Чичерина предложила «украинским патриотам» оценить истинное лицо ВСУ Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина ответила устроившим на нее травлю «украинским патриотам» за слова об иностранцах, приезжающих в Донбасс на «сафари», чтобы поохотиться на пенсионеров в огородах и электриков.

Армия и оружие Армия и оружие Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд. долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило издание India Today.

Армия и оружие Армия и оружие Все деньги налогоплательщиков направляются в войска, заявил Порошенко Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Киеве заявил, что средства, которые поступают в госбюджет от налогоплательщиков, "до копейки" направляются в сектор оборонной безопасности и войска.

Армия и оружие Армия и оружие Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».