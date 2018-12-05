с чего всё началось

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, выступая в среду, 5 декабря, на брифинге для иностранных военных атташе, заверил, что РФ не оставит без ответа выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Армия и оружие Армия и оружие МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет» Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.

Армия и оружие Армия и оружие Сергей Шойгу проведет совещание в Петербурге В среду, 5 декабря, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Северную столицу.

Армия и оружие Армия и оружие В частях Северного Кавказа сформировали военную полицию В 58 армии в составе Южного военного округа сформированы подразделения военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие «Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал".

Армия и оружие Армия и оружие В танковую армию ЗВО поставлены новейшие комплексы РЭБ «Лесочек» По своей эффективности «Лесочек» существенно превосходит своих предшественников, в нем в 3 раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех.

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит» Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие Россия предлагала США ликвидировать базу в Эт-Танфе, заявил Герасимов Россия предлагала США ликвидировать базу в Эт-Танфе в Сирии и установить там совместный контроль, но США не ответили, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Армия и оружие Армия и оружие Командира эскадрильи B-52 уволили за непристойную траекторию полета

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные уничтожили 23 боевика ИГ в пустыне возле Хомса Военные армии САР ликвидировали 23 боевика террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт: новейшее оружие России спасает США от гибели Ракеты российского производства «Сармат» и торпеды «Посейдон» способны уничтожить США, в результате чего ядерная война является бессмысленной, что, как бы это ни было противоречиво, спасает граждан Америки.

Армия и оружие Армия и оружие «Соколы России» покажут фигуры высшего пилотажа под Владивостоком Во Владивостоке в пятницу во время торжественных мероприятий, посвященных столетию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выступит группа высшего пилотажа «Соколы России».