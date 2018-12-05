Армия и оружие

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
Lenta.ru
01:47

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Lenta.ru01:47
с чего всё началось
Глава второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис признал, что в Соединенных Штатах знают, как победить России в особо важных для нее стратегических районах - Крыму и Калининграде, пишет Business Insider
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Газета.Ru04:59

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В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде

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СМИ рассказали о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде

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НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Lenta.ru01:47

НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:01
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Армия и оружие

Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Россия повышает возможности ядерных сил из-за системы ПРО США

Герасимов отметил, что боевые возможности наземных стратегических ядерных сил повышались в условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Шойгу рассказал о создании в Кронштадте крупнейшего кластера ВМФ

Не мог глава министерства обороны России обойти стороной и реализацию в Петербурге одного из самых масштабных проектов Минобороны РФ — создание кластера ВМФ в Кронштадте.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Захарова назвала военное положение ширмой для провокации в Донбассе

Киев, вводя военное положение, камуфлирует новую военную провокацию в Донбассе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В Самаре Азнакаевские призывники приняли воинскую присягу

В воинскую часть – с подарками и гостинцами Поездки на торжественные церемонии принятия присяги в воинскую часть в Самарской области, с которой у нашего района закрепились шефские связи, вошло уже в добрую традицию.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «Бал»

Азербайджан не сможет закупить у России «Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Все деньги налогоплательщиков направляются в войска, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Киеве заявил, что средства, которые поступают в госбюджет от налогоплательщиков, "до копейки" направляются в сектор оборонной безопасности и войска.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Чичерина предложила «украинским патриотам» оценить истинное лицо ВСУ

Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина ответила устроившим на нее травлю «украинским патриотам» за слова об иностранцах, приезжающих в Донбасс на «сафари», чтобы поохотиться на пенсионеров в огородах и электриков.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Депутат Госдумы указал на плюсы электронных военных билетов

По словам парламентария, в случае проведения мероприятий, которые связаны с полной или частичной мобилизацией, электронные военные билеты позволят четко определить, кто подлежит призыву в те или иные формирования.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Командира эскадрильи ВВС США уволили за нарисованные в небе пенисы

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд

Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд. долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило издание India Today.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

В Алеппо открылся первый металлургических завод

В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге впервые проходит сбор офицеров военно-политических органов Российской армии

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова стартовал оперативно-специальный сбор с руководящим составом военно-политических органов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Обновлено в 12:33
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