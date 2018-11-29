В альянсе пока не видят необходимости в подобном шаге, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко направить корабли в акваторию. Она отметила, что корабли альянса в 2018 году провели 120 дней в Черном море против 80 в прошлом году.

В НАТО напомнили Порошенко о присутствии сил альянса в Черном море

Армия и оружие Армия и оружие Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Армия и оружие Армия и оружие СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что перехватила переговоры пилотов российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным управлением, которые 25 ноября якобы обстреляли три корабля ВМС Украины в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: МО сделает все, чтобы события истории России помнили вечно

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане.

Армия и оружие Армия и оружие РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.

Армия и оружие Армия и оружие 9 тысяч часов в небе провели ставропольские лётчики

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд Иран провел испытания ракеты средней дальности, которая способна нести ядерный заряд.

Армия и оружие Армия и оружие Microsoft поставит очки дополненной реальности для армии США

Армия и оружие Армия и оружие Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам Каждому из военнослужащих ВМС Украины, «незаконно задержанных и взятых в плен» российскими пограничниками в Керченском проливе, будет предоставлена материальная помощь в размере 50 тыс. грн (около 117 тыс. руб.).

Армия и оружие Армия и оружие Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма Территориальные воды России вокруг Крымского полустрова начнут охранять с помощью новой автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой.