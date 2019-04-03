Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливеRT на русском вчера в 18:20
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
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Футбол
У болельщика «Балтики» случился инсульт во время матча с «Химками»
У болельщика "Балтики" случился приступ инсульта во время матча с "Химками".
Обновлено в 03:49
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Украинские военные вертолеты провели тренировочные полеты в Донбассе
Экипажи вертолетов Сухопутных войск ВС Украины провели тренировочные полеты на одном из аэродромов в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Футбол
Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»
Обновлено в 01:49
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Здоровье
Врачи Сеченовского университета удалили женщине гигантскую опухоль матки
Врачи Сеченовского университета успешно удалили женщине гигантскую опухоль матки размером 40 сантиметров, пациентка уже через неделю после операции была выписана домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого МГМУ имени Сеченова.
Обновлено в 03:06
Экономика
Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Россия лидирует в Европе по числу заключенных
На 100 000 россиян приходится более 418 заключенных, что вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5). При этом численность зэков в РФ за последние десять лет существенно снизилась – на 32,4%.
Обновлено в 00:23
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество
Ухудшилось самочувствие императора Японии Акихито
Как сообщает ТАСС, у императора были запланированы мероприятия на первую половину дня, а также встреча с волонтерами, которые занимаются уборкой парков и садов на территории дворца.
Обновлено в 00:18
Спорт
У Бабикова есть проблемы со здоровьем
Биатлонист Антон Бабиков после выступления в эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени заявил, что не бежал всю программу соревнований, так как у него есть проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Василий Уткин заявил о нападении на него
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Футбол
Экс-главный тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий «Вольфсбург».
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:16
Культура
Уральский комик попал в шоу Дудя. Его допросили про отъезд в Америку
Обновлено вчера в 06:56
Авто
Шоу-кар Infiniti Qs Inspiration напомнит новаторский седан Q45
Концепт спортивного седана Infiniti Qs Inspiration основан на «совершенно новой гибкой архитектуре», которая разработана специально для электрифицированных силовых агрегатов.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой дня признан российский нападающий "Далласа" Александр Радулов.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича
Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн.
Обновлено в 03:17
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Кино
В Сети опубликован первый постер фильма «Джокер»
Режиссер Тодд Филлипс разместил первый постер кинокартины про Джокера.
Обновлено в 03:56