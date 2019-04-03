НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливеRT на русском вчера в 18:20

с чего всё началось

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Армия и оружие Украинские военные вертолеты провели тренировочные полеты в Донбассе Экипажи вертолетов Сухопутных войск ВС Украины провели тренировочные полеты на одном из аэродромов в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины.

Происшествия В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Здоровье Врачи Сеченовского университета удалили женщине гигантскую опухоль матки Врачи Сеченовского университета успешно удалили женщине гигантскую опухоль матки размером 40 сантиметров, пациентка уже через неделю после операции была выписана домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого МГМУ имени Сеченова.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Общество Россия лидирует в Европе по числу заключенных На 100 000 россиян приходится более 418 заключенных, что вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5). При этом численность зэков в РФ за последние десять лет существенно снизилась – на 32,4%.

Происшествия WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Общество Ухудшилось самочувствие императора Японии Акихито Как сообщает ТАСС, у императора были запланированы мероприятия на первую половину дня, а также встреча с волонтерами, которые занимаются уборкой парков и садов на территории дворца.

Спорт У Бабикова есть проблемы со здоровьем Биатлонист Антон Бабиков после выступления в эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени заявил, что не бежал всю программу соревнований, так как у него есть проблемы со здоровьем.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Экономика ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.

Политика Перенесен запрет хостелов в жилых домах Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Шоу-кар Infiniti Qs Inspiration напомнит новаторский седан Q45 Концепт спортивного седана Infiniti Qs Inspiration основан на «совершенно новой гибкой архитектуре», которая разработана специально для электрифицированных силовых агрегатов.

Хоккей Радулов признан второй звездой дня в НХЛ Второй звездой дня признан российский нападающий "Далласа" Александр Радулов.

Футбол «Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.