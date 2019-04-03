НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливеRT на русском вчера в 18:20

с чего всё началось

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Происшествия Ахмед Барахоев арестован на 10 суток Барахоев арестован на 10 суток, сообщил источник "Кавказского узла" в Ингушетии.

Происшествия В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Политика Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.

Политика Дата вступления в силу закона о хостелах перенесена на 1 октября Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября.

Энергетика Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.

Общество В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Экономика Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Интернет Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.

Политика Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Экономика Недельная инфляция в России оказалась нулевой Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.

Политика Сенаторы США подготовили против России новые санкции Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся" отдыхает у моря.

Политика В России появилась еще одна «могила» Путина Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика Кремль подтвердил предстоящую встречу Путина с эстонским президентом Президент Владимир Путин планирует провести встречу со своим эстонским коллегой Керси Кальюлайд в Москве 18 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.

Шоу-бизнес Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри завели общий микроблог в Instagram Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями уже в этом месяце.

Наука Самый длинный в мире электрический автобус вмещает 250 человек Китайская компания BYD представила двухосный полностью электрический автобус K12A, длиной 27 метров и вместимостью 250 человек.

Общество Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.