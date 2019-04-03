Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливеRT на русском вчера в 18:20
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
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В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля
В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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Политика
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
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Энергетика
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Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
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Интернет
Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля
Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03
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Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевой
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
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Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
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Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении
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Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся" отдыхает у моря.
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Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
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Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
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Политика
Кремль подтвердил предстоящую встречу Путина с эстонским президентом
Президент Владимир Путин планирует провести встречу со своим эстонским коллегой Керси Кальюлайд в Москве 18 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Политика
Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины
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Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад
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Меган Маркл и принц Гарри завели общий микроблог в Instagram
Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями уже в этом месяце.
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Культура
Скончался художник Николай Сажин
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Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
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Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты
Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
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