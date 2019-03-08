Армия и оружие
НАТО готовит ответ на размещение ракет РФ у границ альянсаNews.ru 05:51
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что организация готовит ответ на размещение Россией мобильных ракет около границ альянса. «Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ НАТО», — сказал Столтенберг во время своего выступления в Варшаве.
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Мы не имеем намерения размещения новых ядерных ракет наземного базирования в Европе.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикКоммерсантъ вчера в 21:16
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