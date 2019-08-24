Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступленииГазета.Ru 11:35
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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