Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

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