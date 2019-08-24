Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступленииГазета.Ru 11:35
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Обновлено вчера в 08:53
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Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
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Обновлено в 12:29
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Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
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Происшествия
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В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
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Происшествия
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Армия и оружие
Дальний ракетный прицел
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Путешествия
Сочи за лето посетили три миллиона туристов
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В Ровенской области вандалы изувечили бюст советского партизана
«Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советскому партизану», — говорится в сообщении.
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Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
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США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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