Общество

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступленииГазета.Ru 11:35

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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В NASA расследуют первое преступление в космосе

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NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

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Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

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NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Газета.Ru11:35

НАСА заявило о первом космическом преступлении

Взгляд.ру12:26

В NASA расследуют первое преступление в космосе

РЕН ТВ09:03

The New York Times: NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе

Snob.ru06:40
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