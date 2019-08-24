Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступленииГазета.Ru 11:35

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

URA.Ru09:55

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

РБК15:02

NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление

РЕН ТВ14:23

СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

РИА Новости16:09

Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Lenta.ru12:44

NASA расследует первое космическое преступление

ФАН11:21

The New York Times: NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе

Snob.ru06:40
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