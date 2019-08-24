Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступленииГазета.Ru 11:35
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Авто
Lada Vesta получила ограничители для дверей
Обновлено в 05:02
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Единоборства
Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO
Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Обновлено в 15:51
Автоспорт
Даниил Квят: «Пике советов не дает»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в мероприятии Toro Rosso Show Run Powered by Neste в Петербурге.
Обновлено в 11:31
Футбол
Лэмпард прокомментировал повреждения Педро и Маунта
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над «Норвичем» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии
В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".
Обновлено в 16:35
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Кино
Чем интересен «Бык» Бориса Акопова
22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший Гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым, славу талантливого кинематографиста.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
Обновлено в 16:28
Общество
Во Флориде в двух отелях открылись подводные библиотеки
Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 16:05
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Футбол
Пукки повторил рекорд Погребняка
Обновлено в 08:47
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Украинские боевики провели антироссийскую акцию под офисом Зеленского
Напомним, в своем выступлении на марше достоинства Зеленский назвал войну против Донбасса вторым рождением Украины.
Обновлено в 11:59
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Кино
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль
На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Общество
Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре
Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:43
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева устроила фотосессию в купальниках
Супруга Павла Воли поделилась серией снимков, на которых демонстрирует свою стройную фигуру в купальниках.
Обновлено в 12:27
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено в 02:00
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30