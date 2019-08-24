Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе. Астронавт Энн МакКлейн подозревается в проникновении с орбиты в аккаунт бывшей жены с целью управления ее счетами, сообщает портал MSN.

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

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