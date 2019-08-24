Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»Российская газета вчера в 14:34
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе. Астронавт Энн МакКлейн подозревается в проникновении с орбиты в аккаунт бывшей жены с целью управления ее счетами, сообщает портал MSN.
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Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено вчера в 17:20
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено вчера в 05:36
Космос
США запустили в космос новую ракету со спутником
Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.
Обновлено 22 августа в 10:55
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Футбол
Защитник «Фламенго» Луис: у меня было три-четыре предложения
Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что его карьера после «Атлетико» могла продолжиться в другом клубе.
Обновлено в 01:58
Политика
В Киеве вместо парада на День независимости идет «Шествие достоинства»
«Шествие достоинства» призвано заменить традиционный парад в честь Дня независимости.
Обновлено вчера в 04:14
Авто
Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.
Обновлено в 01:57
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Минкультуры России поддержало восстановление биржи труда для театралов
Напомним, что ранее Комитет Госдумы по культуры отправил запрос в соответствующие ведомства по проработке возобновления деятельности устраненного в 2007 году Всероссийского театрального центра занятости.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено 23 августа в 18:10
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 03:13
Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 18:56
Авто
Представлен фургон для кемпинга на базе Mercedes-Benz Sprinter
Самые большие изменения коснулись интерьера Sprinter. Салон Advanced RV выполнен в ярко-зеленом цвете.
Обновлено 23 августа в 05:51
Футбол
Карп: «Довольны, что обыграли „Зенит“ наконец-то»
Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп подвёл итоги матча с "Зенитом" (1:0).
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
Обновлено в 01:34
Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено 23 августа в 11:47