Космос
Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, совершившая ранее посадку на Марс, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Красной планете, сообщает ТАСС.
Газета.Ru13:19
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