Космос
NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе
NASA впервые смогло записать шум ветра на МарсеТАСС12:34
Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, совершившая ранее посадку на Марсе, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Марсе. Об этом сообщил в пятницу директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter.
ТАСС12:34
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