Автоматическая станция NASA InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. После этого специалисты ведомства обработали её для прослушивания на "земных" устройствах.

NASA впервые в истории записало шум ветра на Марсе

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