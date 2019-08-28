Космос

РБКРБКNASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

В августе NASA предупреждалоо приближении к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса. Согласно данным агентства, диаметр астероида составляет 160 м. В марте агентство сообщало о приближении к Земле крупного астероида EA2.
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NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБКвчера в 21:58

Московский планетарий заверил в отсутствии угроз из-за летящего к Земле астероида

Коммерсантъвчера в 19:59

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

Naked Science25 августа в 14:02

Астероид размером с пирамиду Хеопса пролетит сегодня мимо Земли

Эхо Москвывчера в 18:07

Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле

Вечерняя Москвавчера в 17:25

Прокравшийся мимо Земли астероид обнаружили за сутки до близкого пролета

N+125 августа в 14:02

Московский планетарий рассказал о летящем к Земле астероиде

Москва 24вчера в 19:12
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика

Американскому сенатору отказали в российской визе

Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Происшествия

В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Общество

Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей

В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия вчера в 18:45
Авто

Hyundai оснастит новые модели электросамокатом

Коммерсантъ вчера в 12:10
Технологии

Telegram выпустит собственную криптовалюту

Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник вчера в 22:52
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Футбол

Зидан по-прежнему хочет заполучить Погба в «Реал»

Матч ТВ вчера в 06:39
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Происшествия

Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС вчера в 03:50
Происшествия

Пять человек погибли в Китае при пожаре в грузовике

В результате возгорания грузовика погибли пять человек, еще 31 получил травмы и ожоги различной степени тяжести.
REGNUM вчера в 18:21
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости вчера в 11:11
Здоровье

Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец

Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .
Kashira.ru 26 августа в 11:14
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Политика

Handelsblatt: санкции против «Северного потока-2» нанесут ущерб США

Деловая газета Германии Handelsblatt сообщила, что американские санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" могут нанести ущерб США.
Pravda.Ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Авто

Geely везет в Россию новый недорогой кроссовер

Компания Geely планирует до конца текущего года представить на российском рынке новый компактный кроссовер.
Новые автомобили вчера в 15:46
Общество

Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток

Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.
EastRussia вчера в 22:24
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Здоровье

Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы

После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Политика

Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета вчера в 18:42
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК вчера в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
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