Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Один из астероидов под шифром 2000QW7 окажется на особо близком расстоянии к Земле 14 сентября.

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

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