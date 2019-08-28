Космос
РБКNASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Один из астероидов под шифром 2000QW7 окажется на особо близком расстоянии к Земле 14 сентября.
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