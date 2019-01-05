Политика

NASA сообщило Роскосмосу о решении отложить визит Рогозина в США
ТАСС
16:24

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проинформировало Роскосмос о том, что визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить, при этом новая дата визита не определена.
ТАСС16:24

Подробнее о событии

NASA решило отложить уже запланированный визит Рогозина в США

РБК17:17

Роскосмос пока не получил официального уведомления от НАСА о переносе визита своего главы Дмитрия Рогозина в США

Эхо Москвы17:08

NASA сообщило, что визит Рогозина в США придётся отложить

RT на русском16:40

NASA сообщило Роскосмосу о решении отложить визит Рогозина в США

ТАСС16:24

NASA: февральский визит Рогозина в США отложен

Коммерсантъ16:19

NASA отложило визит Рогозина в США

Газета.Ru16:15

НАСА решило отложить визит Рогозина в США

РИА Новости17:55
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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Политика

NASA сообщило Роскосмосу о решении отложить визит Рогозина в США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проинформировало Роскосмос о том, что визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить, при этом новая дата визита не определена.
Обновлено в 16:24
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Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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