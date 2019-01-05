Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США
РИА Новости
17:55

Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс. Визит Рогозина планировался на февраль нынешнего года. Американское космическое агентство уже проинформировало "Роскосмос" о своем решении.
РИА Новости17:55

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NASA решило отложить уже запланированный визит Рогозина в США

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NASA отложило визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США

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Коммерсантъ16:19

NASA отложило визит Рогозина в США

Газета.Ru16:15
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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