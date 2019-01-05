Политика
Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс. Визит Рогозина планировался на февраль нынешнего года. Американское космическое агентство уже проинформировало "Роскосмос" о своем решении.
РИА Новости17:55
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Политика
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Политика
Трамп отправил войска в Габон на фоне обострения ситуации в Конго
Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить военнослужащих в Габон, чтобы обеспечить безопасность американским гражданам, которые находятся в Демократической Республике Конго.
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Политика
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Армия и оружие
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Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
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Политика
Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков
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Обновлено в 07:04
Армия и оружие
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Российские военные привезли 500 продуктовых наборов для беженцев из города Кефрайя в сирийской провинции Идлиб, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Эдуард Титов.
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Политика
Снятие санкций с компаний Дерипаски хотят отменить в США
Американский сенатор Чак Шумер подготовил резолюцию против решения Минфина США снять санкции с подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго».
Обновлено в 20:57