Политика
Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс. Визит Рогозина планировался на февраль нынешнего года. Американское космическое агентство уже проинформировало "Роскосмос" о своем решении.
РИА Новости17:55
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Хоккей
Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею
Обновлено в 18:31
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Политика
NASA решило отложить визит Рогозина в США
Обновлено в 17:55
Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина.
Обновлено в 16:22
Кино
Скончался народный артист России Иван Бортник
Обновлено в 19:14
Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии
Глава генштаба России Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.
Обновлено в 19:14
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Обновлено в 18:38
Хоккей
Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019
Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 18:25
Политика
Российский бизнесмен задержан по запросу США на острове Сайпан
Бизнесмен Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан (столица Северных Марианских Островов) по запросу ФБР.
Обновлено в 17:36
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Общество
Умер литературовед Борис Аверин
Обновлено в 15:31
Политика
Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию
Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.
Обновлено в 17:46
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Сотрудники ФСБ задержали американца Пола Уилана 28 декабря при проведении шпионской акции в Москве, известно об этом стало 31 декабря.
Обновлено в 04:42
Политика
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Немецкие СМИ сообщают, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, а также сотрудников телеканалов ARD и ZDF.
Обновлено в 08:15
Политика
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Обновлено в 11:18
Политика
Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год
Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
Обновлено в 14:10
Происшествия
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения. Травмы различной степени тяжести получили двое взрослых и пятеро детей.
Обновлено в 17:25
Экономика
Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США
Обновлено в 16:26
Политика
В США продлили срок работы коллегии присяжных, курирующей «дело об РФ»
Судебные власти США продлили срок работы расширенной коллегии присяжных, курирующей дело о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Здоровье
Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки
Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.
Обновлено в 04:59
Политика
У задержанного за шпионаж гражданина четырех стран нашли судимость
Задержанный в России по подозрению в шпионаже бывший морской пехотинец США Пол Уилан был ранее судим. Об этом сообщает The Washington Post.
Обновлено в 19:54
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone
Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
Обновлено в 17:58