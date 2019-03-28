NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источникГазета.Ru вчера в 22:04

Запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) в июле может быть отложен на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

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NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным агентства, запуск "Союза" с космодрома Байконур должен состоятся в 6 июля текущего года.

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