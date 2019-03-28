Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источникГазета.Ru вчера в 22:04

NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным агентства, запуск "Союза" с космодрома Байконур должен состоятся в 6 июля текущего года.
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Источник: в NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) в июле может быть отложен на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.
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США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС

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РИА Новостивчера в 20:04
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Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голанских высот израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.
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США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA

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Экс-министра обороны СССР приговорили к тюрьме в Литве

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Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

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Корпорация Boeing протестировала исправленную программу для бортового компьютера лайнеров серии 737 MAX.
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Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко

По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог бы начать свое расследование при действующем министре юстиции страны и генеральном прокуроре Уильяме Барре.
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Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

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Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
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Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
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Новейший авианосец США сломался на испытаниях

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Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине

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Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала

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