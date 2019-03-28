Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКСКомсомольская правда 00:59
В четверг, 28 марта, появилась информация о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) попросило Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля.
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с чего всё началось
Запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) в июле может быть отложен на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.РИА Новостивчера в 20:04
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