NASA признало потерю марсохода OpportunityВедомости 17:40

с чего всё началось

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity. В июне 2018 г. аппарат попал в пылевую бурю на Марсе и с тех пор не выходил на связь.

Культура Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.

Транспорт В Росавтодоре пообещали покрыть российские дороги «суперасфальтом» В России начнут масштабно применять технологию дорожного покрытия "Суперасфальт", действующую по методу "объемного проектирования".

Армия и оружие В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Происшествия Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.

Общество Илон Маск ответил по-русски на твит с «Жигулями» Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на пост в Twitter, опубликованный телеканалом НТВ.

Космос Финансирование создания телескопа «Спектр-М» могут сократить Финансирование создания еще одного российского космического телескопа "Спектр-М", предназначенного для продолжения работы за обсерваторией "Спектр-Р", с которой недавно была потеряна связь, может быть сокращено, однако выступить в защиту финансирования проекта готовы несколько нобелевских лауреатов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Интернет «ВКонтакте» подаст в суд на сервис поиска людей по фотографиям Как сообщает ТАСС, компания готовит обращение в суд на сервис поиска пользователей по фотографиям, так как он не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование данных.

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Происшествия Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке. Причину его смерти выясняют следователи, сообщили в приморском следкоме.

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Общество В тюрьме, где сидит Ярошенко, произошли волнения заключенных В тюрьме "Данбери" в штате Коннектикут, где отбывает свой срок российский летчик Константин Ярошенко, ранее произошли волнения, сообщает Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

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Авто Kia вывела на тесты новый компактный кроссовер Kia Tusker На днях корейцы приступили к дорожным тестам компактного кроссовера Tusker, созданного на базе Hyundai Creta следующего поколения.

Политика Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах Перед Новым годом Путин рассказал, что в ходе встречи с Лукашенко в Москве договорился с ним в будущем поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

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Политика США обвинили экс-сотрудницу разведки в передаче секретных данных Ирану Информация передавалась в 2012 – 2015 годах. В то время у сотрудницы был доступ к данным с грифом «секретно» и «совершенно секретно».

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Политика Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину Украинские силовики задержали в аэропорту Борисполя наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ архимандрита Гедеона.

Гаджеты Apple намерена создать «Netflix для новостей» Американская корпорация хочет создать платный сервис новостей по подписке.

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Армия и оружие Авианосец времен Второй мировой войны нашли в Тихом океане Группа исследователей обнаружила останки американского авианосца, который затонул в южной части Тихого океана во время Второй мировой войны, сообщает ЕНВ.

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Происшествия Экс-жена Цеповяза заявила в полицию на угрозы бывшего мужа Экс-жена члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя обратилась в полицию из-за угроз со стороны бывшего супруга.

Наука Оральные контрацептивы влияют на эмпатию у женщин По итогам эксперимента выяснилось, что с интерпретацией ярко выраженных эмоций справились все женщины, однако, когда пришло время распознавать сложные эмоции, то обнаружилась разница между тем, кто принимал и не принимал оральные контрацептивы.