Космос

NASA предупредило о приближении крупного астероида к ЗемлеRT на русском вчера в 21:59

В NASA предупредили о приближении к Земле крупного астероида EA2. Небесное тело максимально сблизится с Землёй 22 марта и пролетит над планетой на расстоянии примерно 305 тыс. км. Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства.
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Ученые оценили опасность сближения астероида EA2 с Землей

Телеканал 360°07:16

Российские астрономы не видят опасности в сближении астероида ЕА2 с Землей

ТАСС06:57

Недавно открытый астероид идет на сближение с Землей

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NASA: к Земле приближается крупный астероид

URA.Ruвчера в 22:21

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном астероиде

РИА Новости04:46
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Происшествия

В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай

В нидерландском Утрехте неизвестный открыл огонь в трамвае с пассажирами. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает RTV.
Обновлено в 07:00
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Происшествия

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.
Обновлено в 06:20
Общество

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

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Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что правительство Москвы оказывает помощь семье артистки с ее похоронами.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонии

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Москве умер семилетний мальчик-маугли

В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Политика

В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.
Обновлено в 07:01
Общество

Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко

Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Общество

ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

В магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.
Обновлено в 06:59
Наука

В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Житель Башкирии бросил кота в бегающего по двору лося

Позднее волонтеры общества защиты животных поймали заблудившегося лося, обездвижив его транквилизатором В Башкирии в городе Октябрьском мужчина бросил кота в лося, забредшего в один из дворов жилых многоэтажных домов, чтобы таким образом прогнать животное, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:02
Экономика

Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов

Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Экономика

Правительство разрешило использовать иностранные суда для проектов СПГ

Правительство утвердило список иностранных судов, которым разрешено заниматься перевозкой сжиженного природного газа по Северному морскому пути с отечественных СПГ-проектов из порта Сабетта до первого пункта выгрузки или перегрузки, включая Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Обновлено в 06:37
Футбол

Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Врач «скорой» оскорбил мать с ребенком в Дербенте, отказав в помощи

Жительница Дербента попросила врача «скорой» помочь ее ребенку, но он отказался и посоветовал вызвать другую «скорую помощь», заявив, что это не его вызов.
Обновлено в 05:05
Политика

ВЦИОМ: 9% россиян почувствовали ухудшение жизни от присоединения Крыма

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 9% россиян считают, что присоединение Крыма к России отрицательно сказалось на их жизни.
Обновлено в 06:13
Политика

Путину сообщат о призывах отпустить косаток из «китовой тюрьмы»

Президенту России Владимиру Путину доложат о призыве ряда известных деятелей отпустить китообразных, находящихся в бухте Средняя в Приморье, в Охотское море, однако для их спасения и так делается все необходимое, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Источник сообщил об обысках в правительстве Хабаровского края

Обыски по делу о хищении леса прошли в правительстве Хабаровского края, сообщил РИА Новости в понедельник источник в краевом правительстве.
Обновлено в 07:32
Происшествия

На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака

В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве

В Москве подростки избили шестиклассника и двух его подруг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Челябинской области офицера Минобороны задержали за взятки

В отношении сотрудников Минобороны, работавших в одном из представительств оборонного предприятия, возбудили уголовные дела о коррупции.
Обновлено в 07:21
Политика

Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»

По словам Порошенко, в Москве надеются на то, что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму

В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 06:40
Авто

Кроссовер Maybach представят уже в 2019 году

Компания Mercedes-Benz определилась с местом производства флагманского кроссовера под брендом Maybach.
Обновлено в 07:15
Политика

Сербия должна простить бомбардировки НАТО, заявил Вучич

Сербия должна простить бомбардировки НАТО в 1999 году, но забыть не сможет никогда, заявил в понедельник президент страны Александр Вучич, подчеркнув нежелание страны вступать в альянс.
Обновлено в 07:13
Общество

Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии

В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
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