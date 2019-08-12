Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Происшествия В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю девочку В Кемеровской области пятилетняя девочка попала в больницу с термическими ожогами. Оказалось, ребенка подожгли подружки.

Происшествия Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Музыка Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.

Политика ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.

Армия и оружие Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия» РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».

Происшествия В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил ей лоб. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Политика Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Авто Rezvani представила новый внедорожник Tank Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.

Экономика Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии «Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Происшествия В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.

Происшествия В Курске вспоминают погибших моряков-подводников Уже 19 лет отделяют нас от печальных событий в Баренцевом море. 12 августа 2000-го трагедия с АПРК «Курск» унесла 118 жизней.

Происшествия Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.