Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости вчера в 22:31

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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К Земле приближается гигантский астероид 2019 OU1

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К Земле летит астроид размером с пирамиду Хеопса

Газета.Ru01:35
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
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