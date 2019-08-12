Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости вчера в 22:31
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева поразила поклонников новым образом
Обновлено в 13:37
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю девочку
В Кемеровской области пятилетняя девочка попала в больницу с термическими ожогами. Оказалось, ребенка подожгли подружки.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Музыка
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте
Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 12:05
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил ей лоб. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:01
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:19
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков-подводников
Уже 19 лет отделяют нас от печальных событий в Баренцевом море. 12 августа 2000-го трагедия с АПРК «Курск» унесла 118 жизней.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено в 14:40
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47