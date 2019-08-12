Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероидеLenta.ru 00:57
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА. Отмечается, что максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с нашей планетой произойдет 28 августа.
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
Обновлено в 11:43
Политика
Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестов
В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 12:24
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Общество
Кенгуру устроили скачки в заснеженной Австралии
Как минимум два человека попали в больницы. В сеть попали кадры кенгуру, которые прыгают по заснеженным полям.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено в 00:31
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Политика
Президент Туркмении намерен купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявил интерес к российской марке автомобилей Aurus, которую туркменскому лидеру представил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:19
Политика
Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:21
Космос
На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов
Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено в 05:40
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Обновлено в 20:14
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие
В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Общество
В Кузбассе в полтора раза вырос взнос за капремонт
С 1 сентября 2019 года плата за капремонт возрастёт с 4,13 рубля до 6,17 рубля за каждый квадратный метр, то есть на 62,5 %. Последний раз взнос за капитальный ремонт повышали ещё в 2017 году, правда, тогда плата увеличилась всего на 5,9 % — с 3,9 рубля до 4,13 рубля за квадратный метр.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Происшествия
В Германии осы помогли задержать преступника
Осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии.
Обновлено в 09:58
Политика
Лондон готов вместе с Брюсселем пересмотреть сделку по Brexit
Фото: mycustomer.com Лондон готов обсуждать с Брюсселем изменения сделки по Brexit.
Обновлено в 21:35
Интернет
Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76
В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено в 07:58