Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероидеLenta.ru 00:57
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА. Отмечается, что максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с нашей планетой произойдет 28 августа.
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Общество
Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии
Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.
Обновлено в 18:28
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли
По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
Обновлено в 18:48
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой
Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.
Обновлено в 18:28
Авто
В Китае впервые за два года сократились продажи электромобилей
Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.
Обновлено в 11:01
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Футбол
Вратарь ФК «Ливерпуль» Алиссон выбыл на несколько недель
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Германии осы помогли полицейским задержать преступника
Как рассказали в пресс-службе немецкой полиции, в Нижней Саксонии осы помогли сотрудникам правоохранительным органам задержать преступника, который хотел сбежать.
Обновлено в 12:02
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено в 17:31
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Кино
Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. 11 августа ей стало плохо и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:38
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире
По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.
Обновлено в 15:53
Космос
В Сети показали марсоход от Land Rover
Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
Обновлено вчера в 23:18