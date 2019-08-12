Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероидеLenta.ru 00:57

К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА. Отмечается, что максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с нашей планетой произойдет 28 августа.
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