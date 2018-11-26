Космос
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с МарсаРоссийская газетавчера в 19:31
Автоматическая станция Mars InSight передала на Землю первый снимок, сделанный через несколько минут после посадки на Марсе. Полученные данные позволят оценить характер поверхности, а также состояние аппаратуры.
Российская газетавчера в 19:31
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Сегодня мы успешно приземлились на Марсе – в восьмой раз в человеческой истории. InSight изучит недра Марса и даст нам ценные знания, в то время как мы готовимся послать на Луну и на Марс астронавтов.
— Джим Брайденстайн, американский политикВедомости вчера в 19:33
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