Космос

Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса
Российская газета
вчера в 19:31

Автоматическая станция Mars InSight передала на Землю первый снимок, сделанный через несколько минут после посадки на Марсе. Полученные данные позволят оценить характер поверхности, а также состояние аппаратуры.
Российская газетавчера в 19:31
Джим Брайденстайн
Сегодня мы успешно приземлились на Марсе – в восьмой раз в человеческой истории. InSight изучит недра Марса и даст нам ценные знания, в то время как мы готовимся послать на Луну и на Марс астронавтов.
— Джим Брайденстайн, американский политикВедомости вчера в 19:33

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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
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На снимках Марса обнаружено древнее ископаемое в виде улитки

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Космическое тайное послание из прошлого

Дискеты хранились на космической станции, в шкафу.
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