с чего всё началось

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок появился еще в конце мая 2019 года.

Политика Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.

Политика WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Общество Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.

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Происшествия На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита».

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Спорт Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Общество Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Футбол Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.

Политика Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.

Общество Жизнь под колпаком: московская власть создает тотальную систему слежки Становятся известны все новые факты о масштабной системе слежения столичной власти за москвичами.

Происшествия На Волге теплоход столкнулся с яхтой Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Происшествия В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.

Политика В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

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