Космос
НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты МарсаOnline47.ru 03:37
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок появился еще в конце мая 2019 года.
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с чего всё началось
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Twitter фотографию, на которой запечатлен марсоход Curiosity на поверхности Красной планеты.РБК02:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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