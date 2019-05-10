Космос

NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКСТАСС 13:49

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
Читать в источнике
Павел Виноградов
То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42

Подробнее о событии

NASA подтвердило рост концентрации спирта на МКС после стыковки Dragon-2

РБК16:40

NASA: специалисты изучают причины роста концентрации спирта на МКС

RT на русском14:09

Специалисты ищут причины роста концентрации изопропилового спирта в атмосфере МКС

Эхо Москвы14:30

Специалисты выяснят причины роста концентрации спирта на МКС

Телеканал 360°14:41

NASA прокомментировало запах спирта на МКС

News.ru12:49

НАСА подтвердило данные о повышении концентрации спирта на МКС

РИА Новости12:43

NASA прокомментировала появление запаха спирта на МКС

Газета.Ru13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Хоккей

Сборная Чехии нанесла поражение шведам

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Авто

Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк

Обновлено в 17:05
Гаджеты

В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5

Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.
Обновлено в 11:32
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Гаджеты

Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

Обновлено в 04:53
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Игры

Titan Quest пополнился новым DLC про Атлантиду

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 08:50
Общество

Власти Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года

Власти Мехико ввели запрет на использование пластиковых пакетов и посуды с 2020 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Общество

Dagens Nyheter (Швеция): климатические изменения могут превратить чистейшее озеро мира в болото (Dagens Nyheter)

На формирование самого глубокого и чистого озера в мире ушло 25 миллионов лет.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное