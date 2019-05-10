NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКСТАСС 13:49

То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.

Кино Новый дракон может появиться в «Игре престолов» Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.

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Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.

Общество Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.

Армия и оружие США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.

Происшествия Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Происшествия Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.

Гаджеты В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5 Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.

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Финансы Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.

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Армия и оружие Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.

Шоу-бизнес Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.