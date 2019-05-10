Космос
NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКСТАСС 13:49
Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
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То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42
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Политика
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