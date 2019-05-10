Космос

NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКСТАСС 13:49

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
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Павел Виноградов
То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42

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NASA подтвердило рост концентрации спирта на МКС после стыковки Dragon-2

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Газета.Ru13:33
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Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019 В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо.
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Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА "Новости".
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«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

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Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
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Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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Путевки в детсад: в Крыму упорядочили очередь в дошкольные учреждения

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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В видео показана жизнь молодой семьи с новым электрическим микроавтобусом ID Buzz.
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым

Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
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