Космос
NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКСТАСС 13:49
Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
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То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42
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Политика
Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Экономика
Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%
Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено в 11:11
Хоккей
Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019
Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019 В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году
Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено в 09:39
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Украина и Великобритания провели учения в Черном море
Обновлено в 09:35
Политика
Претензии Украины на Керченский пролив оценили в Крыму
Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:20
Игры
Titan Quest пополнился новым DLC про Атлантиду
Обновлено в 12:40
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Роспотребнадзор проверил готовность к половодью
Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку
Обновлено в 18:00
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.
Обновлено в 15:43
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
Путевки в детсад: в Крыму упорядочили очередь в дошкольные учреждения
Первый электронный модуль запустили в Симферополе, сейчас запись ведется по всему Крыму.
Обновлено в 09:49
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Авто
Volkswagen показал, как будет выглядеть жизнь с новым ID Buzz
В видео показана жизнь молодой семьи с новым электрическим микроавтобусом ID Buzz.
Обновлено в 14:13
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33