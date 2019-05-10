NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКСТАСС 13:49

То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.

Политика Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.

Происшествия Пилот летел без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.

Происшествия Пожар на автозаправке в Чечне локализован Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.

Экономика Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8% Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.

Хоккей Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019 Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019 В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо.

Гаджеты Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.

Политика Претензии Украины на Керченский пролив оценили в Крыму Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА "Новости".

Здоровье Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.

Здоровье Роспотребнадзор проверил готовность к половодью Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.

Космос Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Финансы Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.

Хоккей Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.

Хоккей Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Авто Volkswagen показал, как будет выглядеть жизнь с новым ID Buzz В видео показана жизнь молодой семьи с новым электрическим микроавтобусом ID Buzz.