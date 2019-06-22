NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на МарсеRT на русском 19:57

с чего всё началось

Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов. В феврале в недрах чилийской пустыни Атакама были обнаружены живые микроорганизмы.

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Происшествия В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Политика Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».

Космос Запуск «Протон-М» перенесли на сутки В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" на борту которого находится российский космический телескопом Спектр-РГ, отложен на сутки.

Происшествия Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Политика Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общество ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Политика США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

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Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.

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Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

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Общество Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Кино Закрылся фестиваль «Зеркало» в городе Иваново В городе Иваново в течение недели проходил фестиваль «Зеркало».