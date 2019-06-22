Космос
NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на МарсеRT на русском 19:57
Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов. В феврале в недрах чилийской пустыни Атакама были обнаружены живые микроорганизмы.
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с чего всё началось
Марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, что может свидетельствовать о наличии микроорганизмов, сообщила американская газета The New York Times.Коммерсантъвчера в 22:50
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено в 14:27
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Происшествия
В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны
Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Общество
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
Обновлено в 21:57
Космос
Запуск «Протон-М» перенесли на сутки
В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" на борту которого находится российский космический телескопом Спектр-РГ, отложен на сутки.
Обновлено 21 июня в 01:46
Происшествия
Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство
В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Политика
США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G
Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Общество
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника
Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Здоровье
У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза
Исследуя влияние недосыпа в лаборатории, специалисты установили, что мужчины, которые спят недостаточное время, увеличивают свой риск смерти в четыре раза.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Общество
Депутаты пока не решаются отменить возможность приватизации служебного жилья в Южно-Сахалинске
Городская дума Южно-Сахалинска собрала внеочередное заседание комитета по экономике и бюджету, чтобы второй раз рассмотреть предложение администрации МКУ "Управление жилищной политики" о признании утратившим силу положения о приватизации муниципального жилья.
Обновлено в 21:52
Общество
Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено
Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.
Обновлено в 13:23
Кино
Закрылся фестиваль «Зеркало» в городе Иваново
В городе Иваново в течение недели проходил фестиваль «Зеркало».
Обновлено в 21:24
Происшествия
В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека
Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52