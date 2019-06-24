Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на МарсеРИА Новости 19:45

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
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На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA: атмосфера Марса действительно богата метаном

Московский Комсомолец19:38

Американские ученые подтвердили, что нашли высокое содержание метана в атмосфере Марса

Эхо Москвы20:03

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана в атмосфере Марса

ТАСС19:05

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37
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Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Общество

Умерла писательница Джудит Кранц

Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Общество

Blablacar припомнили нелегалов

Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.
Обновлено в 18:42
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика

Российским авиакомпаниям запретили перелеты в Грузию

По указу авиакомпаниям запрещено перевозить людей из России в Грузию, туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продажу билетов в Грузию, а правительству России поручено «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии».
Обновлено 21 июня в 14:39
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Футбол

Легенды «Реала» обыграли ветеранов «Челси» в благотворительном матче

Обновлено в 17:54
Политика

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Обновлено в 18:42
Политика

Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ

Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Происшествия

В Петербурге одноногий инвалид с ножом уложил в реанимацию иностранца

В Петербурге одноногий инвалид с ножом уложил в реанимацию иностранца.
Обновлено в 19:20
Политика

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Общество

Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам

В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Политика

Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула

Обновлено в 16:01
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Политика

Грузин призвали не проявлять агрессию к российским туристам

Как сообщает ТАСС, он отметил, что агрессия ни в коем случае не должна переходить на рядовых граждан.
Обновлено в 20:04
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Космос

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

Все живое на Земле основано на кислородно-углеродной основе.
Обновлено в 03:27
Футбол

Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»

Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
Обновлено в 10:43
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Обновлено в 20:14
Здоровье

Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Экономика

Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара

Попытки постепенно уйти от доллара предпринимает не только Россия, но и, например, Китай.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Обновлено в 19:28
Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Обновлено в 13:43
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
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