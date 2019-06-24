Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на МарсеРИА Новости 19:45
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
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Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Общество
Blablacar припомнили нелегалов
Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.
Обновлено в 18:42
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика
Российским авиакомпаниям запретили перелеты в Грузию
По указу авиакомпаниям запрещено перевозить людей из России в Грузию, туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продажу билетов в Грузию, а правительству России поручено «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии».
Обновлено 21 июня в 14:39
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Обновлено в 18:42
Политика
Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ
Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Петербурге одноногий инвалид с ножом уложил в реанимацию иностранца
В Петербурге одноногий инвалид с ножом уложил в реанимацию иностранца.
Обновлено в 19:20
Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Политика
Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула
Обновлено в 16:01
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
Грузин призвали не проявлять агрессию к российским туристам
Как сообщает ТАСС, он отметил, что агрессия ни в коем случае не должна переходить на рядовых граждан.
Обновлено в 20:04
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Космос
Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?
Все живое на Земле основано на кислородно-углеродной основе.
Обновлено в 03:27
Футбол
Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»
Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
Обновлено в 10:43
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14
Здоровье
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Экономика
Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара
Попытки постепенно уйти от доллара предпринимает не только Россия, но и, например, Китай.
Обновлено в 07:14
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42