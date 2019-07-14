Космос
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты МарсаРИА Новости 00:27
НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Отмечается, что агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На фотографии Curiosity выглядит как маленькая точка.
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с чего всё началось
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Twitter фотографию, на которой запечатлен марсоход Curiosity на поверхности Красной планеты.РБК02:15
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