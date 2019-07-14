с чего всё началось

НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Отмечается, что агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На фотографии Curiosity выглядит как маленькая точка.

Путешествия Федор Конюхов анонсировал кругосветки на яхте-гиганте Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте.

Спорт Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.

Кино Вин Дизель показал команду нового «Форсажа» Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.

Политика Зеленский искупался с украинцами в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.

Общество Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Футбол «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.

Политика Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.

Происшествия На Волге столкнулись теплоход и яхта Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».

Происшествия МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Политика Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет копией своего отца Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.

Общество В Якутске двух слонов выгуляли на улице Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Здоровье Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.

Музыка На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Происшествия На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.