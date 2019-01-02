Космос

NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Московский Комсомолец
вчера в 16:55

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Московский Комсомолецвчера в 16:55

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Эхо Москвы10:06

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

News.ruвчера в 18:18

В NASA сообщили, что астероид Ultima Thule состоит из двух частей

ТАССвчера в 17:38

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

RT на русскомвчера в 16:40

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РИА Новостивчера в 15:57

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N+1вчера в 14:20

NASA показало, как выглядит Ультима Туле

Суть событийвчера в 07:24
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Ученые: Колонизаторы Марса столкнутся с психологическими проблемами

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