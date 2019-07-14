Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата CuriosityИзвестия 00:15

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС. Марсоход был запечатлен 31 мая камерой высокого разрешения HiRISE, установленной на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (МRO).
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NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

Известия00:15

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity

RT на русском00:45

НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

РИА Новости00:27

NASA показало фото Curiosity c орбиты Марса

Телеканал 360°01:53

NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Life.ruвчера в 23:37

В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

ТАССвчера в 21:29

Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса

ГЛАС.RUвчера в 12:06
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