Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата CuriosityИзвестия 00:15
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС. Марсоход был запечатлен 31 мая камерой высокого разрешения HiRISE, установленной на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (МRO).
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