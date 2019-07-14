с чего всё началось

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок появился еще в конце мая 2019 года.

Политика Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Общество В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Кино Вин Дизель показал команду нового «Форсажа» Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.

Политика Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.

Общество Смольный потребовал справку, что Борис Стругацкий был писателем Комитет по культуре Смольного потребовал предоставить справку, что Борис Стругацкий был писателем для установки мемориальной доски, об этом рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский своем Telegram-канале.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.

Политика Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Спорт Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Экономика Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

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Технологии Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.

Футбол «Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда.

Путешествия Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.

Интернет Как киберпреступники используют паспортные данные Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.