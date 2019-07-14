Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок CuriosityRT на русском 00:45

NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Фотография опубликована на официальной странице марсохода в Twitter.
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Агентство НАСА опубликовало снимок аппарата Curiosity с Марса

Интерфакс03:27

Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса

ГЛАС.RUвчера в 12:06

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity

RT на русском00:45

НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

РИА Новости00:27

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

Известия00:15

В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

ТАССвчера в 21:29

NASA показало сделанный с орбиты снимок аппарата Curiosity на Марсе

РБК02:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

Обновлено в 03:30
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено 12 июля в 18:07
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В ДТП погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании скончалась Эмили Хартридж, звезда Instagram и YouTube. Как сообщает The Sun, электроскутер девушки врезался в грузовик.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Общество

«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч

На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.
Обновлено в 01:43
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией

Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 01:51
Теннис

В финале Уимблдона сыграют Федерер и Джокович

Обновлено вчера в 01:48
Шоу-бизнес

Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки

Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено вчера в 15:05
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Шоу-бизнес

Названа дата первого концерта Николая Носкова после инсульта

Поклонники артиста восторженно встретили эту новость. Напомним, что певец Николай Носков некоторое время назад перенес инсульт.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»

Обновлено в 02:13
Спорт

Волейбол. Российская команда вышла в финал Лиги наций

Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

«Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море искать подлодки

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для проведения учений по поиску подлодок.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт резиденции $3 млн

Обновлено в 03:40
Общество

Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
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Марсианская научная лаборатория
Автоматическая межпланетная станция
Программа НАСА, в ходе выполнения которой на Марс успешно доставлен и эксплуатируется марсоход третьего поколения «Кьюриосити». Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов «Спирит» и «Оппортьюнити». Аппарат должен будет за несколько месяцев пройти от 5 до 20 километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели.
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