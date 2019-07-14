с чего всё началось

Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая. В сообщении указывается, что в тот день марсоход осматривал место под названием «Лесной залив» в глинистом районе горы Шарп в кратере Гейл.

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