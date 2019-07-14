Космос
NASA опубликовало фото Curiosity с орбиты МарсаRambler News Service 04:13
Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая. В сообщении указывается, что в тот день марсоход осматривал место под названием «Лесной залив» в глинистом районе горы Шарп в кратере Гейл.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Twitter фотографию, на которой запечатлен марсоход Curiosity на поверхности Красной планеты.РБК02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Спорт
Сборная России стала второй на Универсиаде в Неаполе
Обновлено в 09:45
Музыка
Артисты Большого театра выступили на фестивале в Стамбуле
Обновлено в 09:25
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Космос
Европейская GPS система Galileo перестала работать
В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса
Обновлено в 07:41
Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"
Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Происшествия
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Политика
Huawei массово уволит сотрудников в США
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 11 июля в 14:02
Политика
В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии
В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 07:45
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию
В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28