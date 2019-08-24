Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКСПолит.ру 24 августа в 02:59
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
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с чего всё началось
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в запланированное время, сообщил утром 24 августа «Роскосмос».Ведомости24 августа в 03:32
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