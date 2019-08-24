с чего всё началось

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

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Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Общество Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.

Армия и оружие В России начали производство авиакомплекса дальней авиации Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали его производство, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.

Политика Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.

Авто Составлен ТОП-3 демилитаризованных российских боевых машин Эксперты составили ТОП-3 демилитаризованных российских боевых машин, которые граждане страны могут приобрести в свободной продаже.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Происшествия Москвич сделал замечание подросткам и получил два выстрела из травмата Начался конфликт, в ходе которого один из молодых людей достал пистолет и произвел в нравоучителя два выстрела.

Общество В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.

Экономика Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.

Технологии Первая в мире плавучая АЭС отправлена на Чукотку Первый в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сегодня отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в город Певек на севере Чукотки.

Шоу-бизнес Ксения Раппопорт развелась с мужем Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.

Наука Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.

Финансы Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.