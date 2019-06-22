Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на МарсеРБК 20:16

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете. Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что образцы воздуха были взяты 19 июня.
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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новости20:32

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБК20:16

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ru13:37

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВ20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ru17:04

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолец14:40

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАСС20:02
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